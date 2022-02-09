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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 11:28
وزارة الدفاع الروسية:

قادة جماعات مسلحة يخططون لشن هجمات في 4 محافظات سورية

قادة جماعات مسلحة يخططون لشن هجمات في 4 محافظات سورية
وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء: "تفيد المعلومات الواردة بأن زعماء العصابات المسلحة المختفية يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف الموظفين والمنشآت للحكومة في أراضي محافظات حمص ودمسق ودرعا والسويداء".

وفي سياق متصل، شدد جورافلوف على أن أنشطة القوات المسلحة الأمريكية تواصل التأثير سلبا على الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى مقتل 18 شخصا خلال 3 أيام فقط جراء هجمات نفذت خلال الأيام الـ3 الماضية في منطقة الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال: "إن أنشطة القوات المسلحة الأمريكية، التي تنتشر بشكل غير شرعي في أراضي الجمهورية العربية السورية، تواصل التأثير سلبا على الأوضاع في البلاد. ولا تزال الأحوال الأمنية حرجة في مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة أجهزة السلطة الموالية للولايات المتحدة".

وأوضح أنه "تم خلال الأيام الـ3 الأخيرة في المنطقة تنفيذ 10 هجمات إرهابية وعمليات تخريبية أسفرت عم مقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية عن خطة للولايات المتحدة لتوجيه جماعات متطرفة في سوريا لاستهداف القوات السورية والروسية والإيرانية تزامنا مع تشجيع الاحتجاجات في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 978025
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