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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 11:40

شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا

شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
وقال شمخاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "تظهر الأصوات التي تسمع من الولايات المتحدة عدم وجود الانسجام اللازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات النووية نحو الأمام".

وأضاف شمخاني "إن حكومة الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية للشعب الإيراني".

وبدأت أمس الجولة التاسعة من المفاوضات بعد توقف دام أكثر من اسبوع.

وقال منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزب بورل، "لا اعلم ما اذا كانت مفاوضات فيينا ستطول لأسبوع آخر أو اسبوعين أو ثلاثة لكنني على ثقة انها في مراحلها الأخيرة".

وأوضح "التوصل الى تفاهم حول رفع العقوبات عن ايران وعودة الأخيرة الى التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي أهم القضايا التي نناقشها حاليا .. ستحصل انفراجة في نهاية المطاف فكل الأطراف ترغب بإحياء الاتفاق، وإن إيران كانت ملتزمة ببنود الاتفاق حتى نهاية فترة الادارة الأمريكية السابقة".
رقم : 978028
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