الأمم المتحدة تحذر من الاتجاه الذي تسير به الأمور في ليبيا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي رد فيه الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أسئلة الصحفيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا.



وطرح الصحفيون أسئلة بشأن ما نتج عن اجتماع مجلس النواب الليبي أمس الأول الاثنين، حيث أعلن المجلس أن الانتخابات لن تجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت يوم غد الخميس.



وقال دوجاريك: "في هذه النقطة، من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد".



ومنذ ديسمبر، تواصل المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك القول: "ستيفاني وليامز في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت بوزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريبا، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك".