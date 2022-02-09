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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 16:23

ممثل "حماس" بلبنان يبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

ممثل "حماس" بلبنان يبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
ووفق بيان له، استعرض عبد الهادي تطورات القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان مستمر، والذي كان آخره جريمة اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة مقاومين في مدينة نابلس.

وأكد أن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بالمقاومة حتى تحرير أرضه ومقدساته.

وأشار عبد الهادي إلى أن الاحتلال يصعّد من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في محاولة لتغيير الواقع الديمغرافي، وتعزيز مكانته، مؤكداً أن هذه المخططات ستفشل تحت ضربات المقاومة وصمود وتضحيات أبناء شعبنا.

وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ أشار ممثل "حماس" إلى أن المخيمات تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، نتيجة تأثرها بالأزمة التي تعيشها البلاد.

ودعا عبد الهادي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى القيام بدورها، وإطلاق خطة طوارئ عاجلة، بالإضافة إلى التراجع الفوري عن قرارتها بتقليص خدماتها وفصل عدد من الموظفين.

وشدد على حرص حركته على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان.

من جهته؛ أشاد النائب اللبناني قبيسي بمتانة العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مؤكداً على موقف حركة "أمل" الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفق بيان "حماس"
مصدر : وكالات
رقم : 978067
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