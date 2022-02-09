الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 19:49
تواصل ردود فلسطينية على اغتيالات نابلس..

حماس والجهاد: على الاحتلال أن ينتظر الرد

حماس والجهاد: على الاحتلال أن ينتظر الرد
كلام هنية جاء الاربعاء خلال اتصاله بعوائل شهداء نابلس الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني في عملية اغتيال غادرة في مدينة نابلس الثلاثاء.

وقال هنية “هذه دماء لن تضيع هدرا ولا سدى وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذه أمانة في أعناقنا جميعا”، وتابع “هذه الدماء دعوة صريحة لمغادرة مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو”

الجهاد”: على الاحتلال الاسرائيلي أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال شهداء نابلس

هذا وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عزالدين الأربعاء أن “الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة على صفيح ساخن وهي قابلة للانفجار، لا سيما بعد اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة مقاومين في مدينة نابلس”.

وقال عزالدين “على الاحتلال أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال ثلاثة فلسطينيين، ولابد أن يعلم أن ممارساته ستقابل بالرد من قبل المقاومة الفلسطينية”، وأوضح أن “العدو سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا”.
مصدر : وكالات
رقم : 978096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
8 شباط 2022
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
8 شباط 2022
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
8 شباط 2022
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
8 شباط 2022
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)