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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 20:52

الذكرى الخامسة لاغتيال السلطات البحرينية للشهيد رضا الغسرة ورفاقه

الذكرى الخامسة لاغتيال السلطات البحرينية للشهيد رضا الغسرة ورفاقه
واستشهد الغسرة في عملية إعدام ميدانية فجر الخميس 9 فبراير 2017 بعد أن طاردته القوات الحرينية لمدة 40 يوما قبل تفتح عليه نيران أسلحتها في عرض البحر.

وعاشت البحرين وقتها وعلى مدار 40 يوما، على وقع ممارسات الأجهزة الخليفية الوحشية بصورة غير مسبوقة، بحثاً عن رضا الذي بات المطلوب رقم واحد في البحرين.

ونجح رضا بمعية سجن آخرين في مطلع شهر يناير 2017 في كسر قيود سجن جو المركزي، الذي يقع منطقة نائية جنوب شرق البحرين.

واستخدمت القوات البحرينية في مطاردته الطائرات، والقوارب السريعة، وكل أنواع الأسلحة الممكنة، مع عشرات الجنود. ولم تكتفي القوات البحرينية بإغتيال الغسرة، بل أعدمت ميدانيا أثنين من رفاقه، وأصابت اثنان آخران بإصابات بالغة، واعتقلت البقية.

وشكلت عملية الهروب غير المسبوقة من سجن جو صدمة للأجهزة البحرينية التي عمدت إلى تنفيذ موجة من المداهمات على قرى ومناطق البحرين، واعتقال المواطنين بالجملة، واستدعاء عوائل السجناء المحررين، إضافة إلى إغراق الشوارع العامة في البلاد بنقاط التفتيش، ما تسبب في تعطل حركة المرور واختناق الشوارع والطرق الرئيسية على نحو واسع.
مصدر : وكالات
رقم : 978104
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