هذا ما نص عليه اجتماع بغداد حول التحقيق في اغتيال قادة النصر

واوضح غريب آبادي في تصريح له اليوم، أن الجانب العراقي قدم خلال هذا الاجتماع، الوثائق المطلوبة من قبل الطرف الإيراني بشأن هذه الجريمة الارهابية.



ولفت نائب رئيس القضاء الإيراني، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع بغداد المشترك، نصّ على النقاط التالية:



1 – التسريع في وتيرة التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الوثائق والمعلومات المكملة للمضي بالملفات القضائية قدما في كلا البلدين، ومن اجل التحقق من تحقيق العدالة فيما يخص هذه الجريمة.



2- التأكيد على اكمال التحقيات في ايران والعراق حول الاوجه المختلفة لهذه الجريمة، بهدف انزال العقوبة العادلة في جميع المتهمين وبأقصر وقت ممكن.



3- اتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة من قبل الجانبين حول ملاحقة ومقاضاة ومعاقبة جميع الضالعين في اصدار الامر او تخطيط او تنفيذ هذا العمل الاجرامي.



ولفت غريب آبادي، انه نظرا لاقتراب الطرف الايراني من اكمال التحقيق حول هذا الملف، فإن المتوقع تسليم النيابة العامة في طهران بنهاية العام الحالي (الايراني – في 20 آذار/مارس 2022)، مذكرة الاتهام ذات الصلة للنظر في الجرائم والتهم الموجهة الى جميع المتورطين في هذه الجريمة؛ أيّا كانت مستوياتهم.