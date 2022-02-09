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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 20:57
ضبط قذائف صاروخية داخل مبنى قيد الإنشاء في العراق
وقال المصدر، إنه "تم العثور على ٤ صواريخ نوع "ار بي جي" متهالكة، اثناء الحفر داجل مجمع سكني قيد الإنشاء ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد".
وأضاف، أنه "تم استدعاء خبراء المتفجرات والذي بدورهم قاموا برفع المقذوفات دون حادث يذكر".
مصدر :
وكالات
رقم :
978109
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