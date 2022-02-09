الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 21:25

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار 'باتسيراي' في مدغشقر إلى 96 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار
وقال رئيس الخدمة المركزية بوزارة الأمن الداخلي في مدغشقر، جين برونيل: "حتى اللحظة، لقي 96 شخصا مصرعهم جراء الإعصار"​​​.

وفي وقت سابق من الأربعاء أفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث، الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي: بأن الحصيلة ارتفعت من 30 قتيلا مساء الثلاثاء إلى 80، بينهم 60 في إقليم إيكونغو في المنطقة المذكورة.

وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة "ريونيون" الفرنسية.

وضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
مصدر : وكالات
رقم : 978114
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
8 شباط 2022
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
8 شباط 2022
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
8 شباط 2022
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
8 شباط 2022
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)