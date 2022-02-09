تعيين الأسدي نائباً لقائد عمليات ميسان

وقالت القيادة في بيان انه "تقرر تعيين قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الأسدي نائبا لقيادة عمليات المحافظة المزمع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة".



وشهدت محافظة ميسان خلال الايام الماضية حدوث نزاع عشائري كبير فضلاً عن مقتل ضابط وقاض بهجمات مسلحة.