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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 09:06

جمعية الوفاق ترصد انتهاكات نظام البحرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري

جمعية الوفاق ترصد انتهاكات نظام البحرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى تدهور صحة المعتقل السنكيس نتيجة استمراره في الإضراب الجزئي عن الطعام احتجاجاً على مصادرة دفتر مذكراته البحثية.

وقال البيان: "في الإنتهاكات التي شهدها الإسبوع الأول من فبراير، فقد تم استدعاء منير مشيمع شقيق الشهيد سامي مشيمع. فيما تم تمديد توقيف (4) معتقلين من ضمنهم (طفلين) بزعم إحراق صراف آلي تابع لبنك البحرين الوطني، على أن تستأنف محاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية في 14 فبراير 2022، وهم: يوسف ياسر الجفيري (17 سنة)، جاسم محمد العكلة، حسن علي أحمد مبارك (15 سنة)، سلمان علي سلمان".

ولفت البيان الى أن "سجن جو شهد إحتجاجا فرديا، تمثل في بدأ عالم الدين المعتقل الشيخ ميرزا المحروس، إضرابا عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة الذي يتعرض له رغم معاناته من أمراض في الجهاز الهضمي"، واضاف: "بلغ عدد مداهمات القوى الأمنية للمناطق (31) مداهمة في (11) منطقة، تخللها (حالتين) نصب نقاط تفتيش، احداها في جزيرة سترة ، والأخرى في منطقة كرباباد"، وتابع: "بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية (17) احتجاجاً في (10) مناطق، أبرزها في السنابس".
مصدر : وكالات
رقم : 978168
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