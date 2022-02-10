الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 شباط 2022 ساعة 10:20

العدوان السعودي يشن 38 غارة جوية على صنعاء وعدة محافظات يمنية

العدوان السعودي يشن 38 غارة جوية على صنعاء وعدة محافظات يمنية
وأكد مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن 11 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة و 10 غارات جوية على منازل وممتلكات المواطنين في أبواب الحديد ومناطق في مديرية باقم و6 غارات جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة الحفا بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء وغارة جوية على شعب فنذخ بمديرية بني حشيش وغارة على منطقة جربان في مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء و غارتين على منطقة البلق في مديرية الوادي وغارتين على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وغارتين على مديرية الصومعة في البيضاء وغارتين على الربوعة في محور عسير وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 68 خرقا لاتفاق التهدئة بينها غارتين لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية و 17 خرقا بقصف مدفعي و33 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
رقم : 978200
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
10 شباط 2022
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
10 شباط 2022
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
10 شباط 2022
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
9 شباط 2022
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات