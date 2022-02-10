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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 10:31

وفد عراقي يزور إيران قريبا لحل مديونيات توريد الغاز

وفد عراقي يزور إيران قريبا لحل مديونيات توريد الغاز
ونقلت مصادر رسمية عن وزير الكهرباء المكلف عادل كريم خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي قوله: "وفد من الوزارة سيذهب إلى إيران قريبا لحل أزمة الغاز"​​​.

وتابع أن "إيران لديها ديون على العراق تقدر بمليار و692 مليون دولار، وهذه نتيجة تراكمات"، لافتا إلى أن "تكلفة الغاز الإيراني أقل من 4 مليارات دولار سنويا".

وأضاف: "لم نتسلم ميغاواط (من الكهرباء) واحدا من إيران خلال الصيف الماضي".وأشار إلى أن العراق يتسلم حاليا 500 ميغاواط فقط من إيران.

وأردف : "لدينا القدرة الآن لإنتاج 21 ألف ميغاواط بأريحية، لكن حاجتنا تقدر بـ35 ألف ميغاواط".

وأضاف: "نخطط للوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل".
مصدر : وكالات
رقم : 978203
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