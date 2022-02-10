الأحزاب أحد الغائبين الرئيسيين عن الانتخابات المحلية في الأردن

وبحسب تصريح رسمي للكلالدة، فإن المجموع الكلي لطلبات الترشح المقدمة للهيئة خلال فترة الترشح بلغت 4820 طلباً، منها 3953 للذكور، بنسبة82.01 بالمئة و867 للإناث، بنسبة 17.99 بالمئة.



وبلغ عدد طلبات الترشح لعضوية مجالس المحافظات 1048 طلباً، منها 891 للذكور، و157 للإناث، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لرئاسة المجالس البلدية 572 جميعهم من الذكور.



أما عدد طلبات الترشح لأعضاء المجالس البلدية فبلغت 3089 طلبا، منهم 2396 ذكورا، و693 إناثا، أما طلبات الترشح لعضوية أمانة عمان فبلغت 111 طلبا، منهم 94 ذكورا، و17 إناثا.



وأوضح الكلالدة أن مجلس المفوضين سيفصل بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح، علماً أن لجنة الانتخاب تقوم بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابياً مع بيان الأسباب في حالة الرفض، ويكون قرار مجلس المفوضين محلاً للطعن أمام محاكم البداية في حال رغب المرفوضة طلباتهم بالاعتراض.



وفي إطار مراقبة مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات 2022، قال فريق مركز الحياة "راصد" في تقرير الأربعاء، إن فريق "راصد" أجرى مقابلات مع 1239 مترشحة ومترشح، حيث بينت نتائج المقابلات أن 55% من المستجوبين قالوا إنهم يعتمدون على عشائرهم، فيما يعتمد 13 بالمائة على نشاطهم السياسي والاجتماعي. وقال 12% إن نفوذهم مرتبط بكونهم رجال أعمال و4 بالمائة قالوا إنهم يعتمدون على حضورهم الإعلامي.



وبسؤال المترشحين عن خلفيتهم الحزبية فقد تبين أن 91 بالمائة من المستجوبين لا ينتمون لأي حزب، فيما تبين أن 5% من المترشحين المستجوبين ينتمون لأحزاب و4 بالمائة كانوا ينتمون لها.



ووفق التقرير الذي أصدره "راصد" ترشح 572 مترشحاً لمنصب رئيس البلدية دون أن تترشح أي سيدة لهذا المنصب، وبالمقارنة مع إحصائيات انتخابات 2017 فقد تبين أن عدد المترشحين كان 616 مترشحة ومترشح بوجود 6 سيدات.



وبخصوص مترشحات ومترشحي عضوية المجالس البلدية وصلت نسبة المترشحات إلى 22 بالمائة من مجموع المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية، وهي مساوية لنسبة المترشحات لانتخابات 2017 بالرغم من إلغاء 355 مجلساً محلياً وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد.



أما فيما يتعلق بالمترشحات لعضوية مجالس المحافظات فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4 بالمائة عن انتخابات 2017 حيث وصلت نسبة السيدات المترشحات لمجالس المحافظات إلى 13 بالمائة، بينما كانت تلك النسبة خلال الانتخابات السابقة 9 بالمائة من مجموع المترشحين.