الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 شباط 2022 ساعة 10:46

الأمم المتحدة: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضاته للكويت

الأمم المتحدة: العراق دفع الجزء الأخير من تعويضاته للكويت
وتلقت اللجنة إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وقالت لجنة التعويضات ومقرها جنيف في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها "مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير 2022 تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل"، مشيرة إلى أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".

يذكر أنه تم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب المشكلات التي تعرضت لها الحكومة فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم "داعش".
مصدر : وكالات
رقم : 978208
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
10 شباط 2022
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
10 شباط 2022
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
10 شباط 2022
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
9 شباط 2022
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات