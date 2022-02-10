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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 10:52

محذراً من الفتنة.. الخزعلي يرد على الصدر ويوجه ثلاث دعوات تخص ميسان

محذراً من الفتنة.. الخزعلي يرد على الصدر ويوجه ثلاث دعوات تخص ميسان
ودعا الخزعلي، في بيانه، أهالي ميسان، للحذر من مشروع الفتنة، الذي يُراد إيقاعه بين أبناء الوطن الواحد والمذهب الواحد والمحافظة الواحدة.

وأعرب الأمين العام لعصائب أهل الحق، تأييده لكلّ خطابات التهدئة التي تدعو الى تفويت الفرصة على مُريدي إشعال الفتنة، محذرا في الوقت نفسه من خطأ الاندفاع بتوجيه الاتهامات من "بعضنا إلى البعض الآخر".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً)

ندعو جميع أهالي محافظة ميسان الحبيبة، إلى الحذر من مشروع الفتنة، الذي يُراد إيقاعه بين أبناء الوطن الواحد والمذهب الواحد والمحافظة الواحدة.
لذلك نُؤكّد على:
أولاً: تَبرُّء عشائر ميسان الكريمة من كلّ مَن يثبت تورّطه بالدم العراقيّ، ويُريد إيقاع الفتنة.
ثانياً: ندعو الأجهزة الأمنية إلى الاحتكام للقانون، وأن تقوم بواجبها كاملاً، وكذلك ندعو القوى السياسية كافة إلى دعمها في ذلك.
ثالثاً: نشكر ونُؤيّد كلّ خطابات التهدئة التي تدعو الى تفويت الفرصة على مُريدي إشعال الفتنة، ونُحذّر من خطأ الاندفاع بتوجيه الاتهامات من بعضنا إلى البعض الآخر، لأن في هذا مصلحة أعداء العراق، وإسرائيل في مقدّمتهم، وأن نتذكّر جميعاً قوله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).
مصدر : وكالات
رقم : 978210
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