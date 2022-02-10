الاركان العامة الايرانية تدعو للتصدي الشامل لهجمة الاعداء اقتصاديا وسياسيا وأمنيا

وأشار بيان الهيئة اليوم الخميس بمناسبة حلول الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية، الى ضرورة التعاون لانفاذ البيان الاستراتيجي الثاني للثورة الاسلامية، والتصدي للهجمة المركبة التي يشنها الاعداء اقتصاديا وثقافيا وأمنيا واعلاميا.



وأعتبر أن شجرة الثورة الاسلامية تخطت بسلام أنواع الفتن والتهديدات الكبرى، وصداها عبر كافة الحدود الجغرافية والسياسية والانسانية، وأن نداء صلح واستقلال وحرية الشعب الايراني وصل لمسامع ملايين الاحرار الباحثين على الحقيقة، والشعوب الاسلامية ودول منطقة غرب آسيا، وزلزل بدوره الاستكبار العالمي على رأسه أميركا المجرمة والكيان الصهيوني المصطنع.



وجددت هيئة الاركان العامة العهد والميثاق مع شهداء الثورة ومؤسسها آية الله الامام الخميني (رض) والبيعة مع قائد الثورة آية الله السيد الخامنئي.