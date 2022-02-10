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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 14:50

ايران ... تأكيد على مواصلة صنع حضارة اسلامية جديدة

ايران ... تأكيد على مواصلة صنع حضارة اسلامية جديدة
وجاء في البيان الذي اصدره الحرس الثوري اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية ان تبيين الانجازات المذهلة التي حققتها ايران على مدى اكثر من اربعين عاما بعد انتصار الثورة الاسلامية يعتبر سدا امام الديكتاتورية الاعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الاعداء على الثورة والشعب الايراني.

واضاف البيان ان بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات و المخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد الثورة الاسلامية الايرانية إلا انها ماضية بارادة قوية اكثر من اي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة اسلامية جديدة.

وفي هذا السياق نشر حرس الثورة الاسلامية مشاهد لاطلاق صاروخ "خيبر شكن" الاستراتيجي بعيد المدى الذي أزاح عنه الستار أمس بحضور قائد القوة الجوفضائية في الحرس العميد أمير علي حاجي زادة.

وقال قائد قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثورة الإسلامية إن صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات.

وأزاح حرس الثورة الإسلامية ،امس الاربعاء الستار عن صاروخ "خيبرشكن" الإستراتيجي بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وقادر في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، وقلل تصميمه المحسن من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث، واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

وبالتزامن مع إحياء الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد أمير علي حاجي زاده بزيارة احدى قواعد الصواريخ أرض - أرض التابعة لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة، وأزاحا الستار عن صاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى والدقيق كأحدث إنجاز استراتيجي لهذه القوات.

وقال العميد أمير علي حاجي زاده خلال مراسم الكشف عن صاروخ خيبر: إن صاروخ "خيبرشكن" هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب والسهولة بالاستخدام.

وأضاف: ان هذا الصاروخ بكفاءته أضاف بالفعل الكثير من القوة لمنظومة صواريخ القوات الجوية لحرس الثورة.

وتابع: في ظروف حروب اليوم، سنكون بهذه القدرة التي حصلنا عليها، قادرين بالفعل على استخدام هذا النوع من الصواريخ، الذي يتمتع بقدرة عالية على المناورة في المرحلة النهائية، وضرب الاهداف المعادية بدقة على بعد 1450 كلم.

وبحسب محللون سياسيون فإن مبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بازاحة الستار عن هذا الصاروخ الجديد في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية وتزامنا مع المفاوضات النووية الإيرانية الجارية مع الغرب تظهر أن إيران متمسكة بشدة بسياستها القاضية بعدم التفاوض حول قدراتها الصاروخية ، وتعتبر هذه المسالة بانها خارجة عن اطار اي مفاوضات او مساومات .

الصاروخ الباليستي الإيراني الذي تم الكشف عنه هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب، وفي مرحلة الهبوط يتمتع بقدرة على المناورة للمرور عبر الدرع الصاروخي، وتصميمه الأمثل قلل من وزنه بمقدار الثلث مقارنة بالعينات المماثلة، كما أن فترة إعداده واطلاقه تم اختزالها الى السدس. وفي الحقيقة هذا الصاروخ هو جزء من مخزون مجموعة القدرات الصاروخية الإيرانية المحدثة باستمرار ، والتي أصبحت هذه الأيام البعد الدفاعي لمحور المقاومة وانتشرت في هذا المحور.

 
رقم : 978242
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