حزب الله: موقفنا لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات النيابية

كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال تأبيني لأحد الشهداء في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.



وأشار الشيخ قاووق إلى أن خلاصة التدخلات الخارجية هي التحريض على حزب الله وبثّ الأكاذيب للتشكيك بموقفه من الانتخابات النيابية القادمة، مؤكدًا أن "موقف حزب الله الواضح والحاسم، هو أن لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات، وهذا الموقف غير قابل لأي تأويل أو تحريف".



ورأى الشيخ قاووق أن حملات التحريض على حزب الله هي حملات مدفوعة الثمن، وسيرتفع منسوبها مع كل اقتراب من موعد الانتخابات النيابية، موضحًا أن النظام السعودي في لبنان يؤمِّن الخائن ويخوّن الأمين.