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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 15:24
بدء عملية التسوية في مدينة داريا بريف دمشق
وأفادت سانا ببدء عملية التسوية في مدينة داريا بريف دمشق الجنوبي الغربي في المركز الذي فتحته الجهات المختصة في مبنى المدرسة الثامنة جانب ثانوية الغوطة الغربية.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
978248
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