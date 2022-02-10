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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 16:05

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقتحمون قصر العدل
ويأتي اقتحام قصر العدل، إثر اعتصام نفذه أهالي الضحايا، مطالبين بـ"دعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد أن كفت يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد".

كما طالبوا، القاضية رولا المصري بـ"عدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الموضوع".

يشار الى أن القاضية المصري التي يطالب الأهالي بحضورها إلى قصر العدل، هي القاضية المكلفة بالنظر بطلب رد القاضي ناجي عيد الذي هو بدوره الناظر بملف كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، علما أن الأخير مكفوفة يده عن الملف منذ 23 ديسمبر الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 978250
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