الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 شباط 2022 ساعة 18:53
فيما استهجن الصمت حيال استباحة سماء لبنان..

لقاء الاحزاب والقوى البنانية يندد بالعدوان الصهيوني على سوريا

لقاء الاحزاب والقوى البنانية يندد بالعدوان الصهيوني على سوريا
وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، فقد وصف اللقاء العدوان الصهيوني بانه "استفزاز وقح وغطرسة موصوفة، لاهداف لم تعد خافية على احد في مقدمها محاولة تقويض القدرات العسكرية لسوريا ومساندة المنظمات الارهابية بالنار لرفع معنوياتها وتخفيف الضغط عنها للحؤول دون الاجهاز عليها وتحرير كامل التراب الوطني السوري من رجسها".

واستهجن البيان "العماء والالسن الخرساء للسياديين اللبنانيين المتمنطقين بالحياد والسيادة والكرامة الوطنية حيال الاستباحة الصهيونية لسماء لبنان والاغارة على اهداف في سوريا الشقيقة، وكأنهم يغيرون مع المغيرين بصمتهم المريب وغمزهم الشامت وتجاهلهم الخبيث، ناهيك بالاستباحة الأرضية والمؤسساتية النافرة للسفيرة الاميركية دوروثي شيا، في حين تملأ المنابر جعجعة والشاشات زعيقا" عن احتلال ايراني مزعوم وقرار سياسي مصادر".

وختم: "للأسف الشديد، نحن نعيش محنة العقل والوجدان في الوطنية والسيادة وروح الانتماء، وهذا لطالما كان السبب الرئيس في انهيار البلد وزعزعة استقراره ومرتكزات وحدته واستقلاله، على أمل ان يعود البعض الى رشده السياسي لنحفظ بلدنا من غائلة التآمر والعدوان والتخريب الذي يجسده الكيان الصهيوني والدولة اليهودية الزائلة".
رقم : 978263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
10 شباط 2022
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
10 شباط 2022
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
10 شباط 2022
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
9 شباط 2022
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات