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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 18:56

الرئيس الايراني يدعو الجميع للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

الرئيس الايراني يدعو الجميع للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
واضاف رئيسي اليوم الخميس: ادعوا ابناء الشعب الايراني إلى المشاركة في مسيرات يوم 22 بهمن الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية لتجسيد عظمة واقتدار الثورة الاسلامية.

واضاف، على المشاركين في مسيرات غدا الجمعة الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا. ولفت اية الله رئيسي يجب ان ندرك في هذه الايام ميزات الثورة الاسلامية ومكانتها وندرك ايضا أين يقف الذين وقفوا بوجه الثورة الاسلامية ويضمرون لها العداء وما هي خصائصهم.

وشدد بالقول ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يؤكد على معرفة الحدود والجهاد للتنوير والتبيين خاصة من قبل النخب والشباب.

وهنأ السفراء الاجانب ورؤسا المنظمات الاجنبية في طهران رئيس الجمهورية أية الله ابراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية.

واستقبل رئيسي عصر اليوم الخميس السفراء الاجانب ورؤساء المنظمات الاجنبية في طهران بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في العام 1979.

واعرب هولاء السفراء خلال اللقاء عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لرئيس الجمهورية وبالسعادة للشعب الايراني.
رقم : 978266
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