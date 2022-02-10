تونس.. ساحة سياسية لا تهدأ واحتجاجات ضد سعيد

تداعت اعداد من القضاة الى قصر العدالة بتونس في ثاني ايام اضرابهم عن العمل استجابة لقرار جمعية القضاة التونسيين للاحتجاج ضد قرار حل المجلس الاعلى للقضاء حيث رفعت شعارات رافضة لتدجين القضاء واخضاعه للتعليمات ومطالبة الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراره.



احتجاجات القضاة كانت مدعومة بحضور اعداد من المتظاهرين المعارضين للرئيس سعيد خارج اسوار قصر العدالة.



وطالب رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، الرئيس التونسي بالتراجع عن هذه القرارات الاحادية والفردية والمنزلة والمسقطة، وان يدعو كبار القضاة الى حوار وطني جدي من اجل النهوض واصلاح المنظومة القضائية في كل مفاصلها".



فيما اصدرت هيئة المحامين التونسيين بيانا اعتبرت فيه اضراب القضاة غير شرعي داعية الى تشكيل مجلس جديد للقضاء قالت وزيرة العدل ان الرئيس قيس سعيد لا ينوي الغاء المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة بل سيتم وضع تركيبة جديدة بشكل مؤقت الى حين صدور القانون الأساسي الجديد.



من جهتها أعربت كتلة حركة "النهضة" بالبرلمان التونسي، الخميس، عن رفضها إعلان رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعمها لاحتجاجات القضاة ضد القرار.



وأكدت الكتلة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان: رفضها إعلان سعيد "حله للمجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري".



كما عبرت عن: "مساندتها التامة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة احتجاجا على إعلان سعيد حل المجلس".



وكان قد قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس: إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.



وأعلن قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: أنه سيتم التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر.



وقال سعيد: "ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر".



وأضاف: "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، مؤكدا : أن "هذه المسألة حيوية.



وصرح: بأن البعض من "المفترين والمشككين يريدون القراءة بين السطور ولكن ليقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم".



وتابع قائلا: المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، وأوضح الرئيس أن قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد.



وشدد سعيد على: أن الوظيفة القضائية في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد، مؤكدا: أن القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون فقط بكل حياد على الجميع".



وكشف قيس سعيد: أن لديه ملفات كثيرة تتعلق بالأموال التي تلقاها البعض، مشيرا إلى أنها تفوق الخيال، مضيفا "وبعد ذلك يقول القضاء إنه مستقل ولا رقابة عليه".



وشدد قائلا: "القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية.. نحن نحترمهم، نقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم أن يتحملونها بكل استقلالية".



والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار الرئيس سعيد.



ودعت الكتلة "النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية لمهامها".



وذكرت: أنها "تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد".



ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول البيان، إلا أنها عادة تنفي مثل هذه الاتهامات.



والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.



وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.



وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات: إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.

