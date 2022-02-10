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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 19:59

آلاف السودانيين يشاركون في 'مليونية 10 فبراير' لإسقاط الانقلاب

آلاف السودانيين يشاركون في
وجاءت التظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها لجان المقاومة السودانية للمشاركة في "مليونية 10 فبراير"، التي تُعد الثالثة والعشرين من نوعها منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتجمع المشاركون في المليونية في عدد من النقاط في مدن العاصمة الثلاث، رافعين الأعلام السودانية، وأغلقوا الطرق، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة وحملوا لافتات ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورددوا أناشيد الثورة السودانية، ودعوا إلى عودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد.

وحظيت منطقة محطة سبعة بحي الصحافة، جنوب الخرطوم، بأكبر التجمعات للجان المقاومة من كل أحياء مدينة الخرطوم، ورفع المشاركون شعارات "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، قبل أن يغلقوا المنطقة بالكامل، تحت شعار "وطن تحت التشييد".

كما شهدت مدينة أم درمان، غرب الخرطوم، تظاهرات ومواكب في عدد من الأحياء.

وأمس، الأربعاء، اعتقلت السلطات خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، ووجدي صالح، عضو لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وأمينها العام الطيب عثمان، و4 من موظفي اللجنة، وهي الخطوة التي عدتها قوى إعلان الحرية والتغيير محاولة من الانقلاب لإسكات الثورة وعرقلة لمساعي إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 978279
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