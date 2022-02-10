الديمقراطي الكردستاني يطرح البدائل لحسم مرشح رئيس الجمهورية

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، إن "الرئيس مسعود بارزاني سيستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لمناقشة مرشح رئيس الجمهورية"، معبراً عن أمله، أن "يكون الاجتماع جيداً، وبعد هذه المقابلة سيجتمع المكتب السياسي للحزب مع الاتحاد الوطني للتباحث والاتفاق على طريقة لتعويض الاتحاد أو طرح مرشح مشترك".



وبشأن قضية المرشح هوشيار زيباري، أكد، أن "المشكلة حول زيباري ليست ملفات فساد وأنما سوء إدارة مالية، بحسب ما شاهدته بالملف الأولي، حيث إن الكادر الاداري الموجود بالوزارة هو المسؤول عليه"، لافتاً الى "اننا بانتظار صدور قرار المحكمة يوم الأحد المقبل، لذلك يجب أن يكون لدينا مرشح احتياط أفضل سواء اتفقنا مع الاتحاد ام لا، او إذا قررت المحكمة رد الدعوى ام لا".



وبين أن "مرشحنا غير معلوم حالياً وهناك احتمال كبير ان يكون فواد حسين أحد المرشحين"، مشدداً على "ضرورة وحدة الصف الكردي".



ورجح أن "يتم الاتفاق على مرشحين"، موضحاً انه "في السنوات السابقة كان منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد، لذلك فلتكن الأربع سنوات القادمة من نصيب الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني يأخذ باقي المناصب الأخرى".



وأكد أن "تحالفنا مع السيد الصدر والسيادة مستمر"، موضحاً، انه "لا يمكن لجوء الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى المعارضة".