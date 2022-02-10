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الخميس 10 شباط 2022 ساعة 21:26
لا ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات..

لبنان: ميقاتي يعلن إقرار مشروع الموازنة

لبنان: ميقاتي يعلن إقرار مشروع الموازنة
وافادت مصادر ان ميقاتي كشف أنه “أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”، لافتا الى “إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين راتبا عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول”.

وأوضح أن “مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهريا مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي، والدولار الجمركي يطبق عند اصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصة صيرفة مع الأخذ بعين الاعتبار الغاء الرسوم عن السلع الغذائية والادوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5% فقط”.

وشدد ميقاتي على أن “خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جدا، لكن نسعى لإنقاذ الإقتصاد والبلد”.

وقال: “ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظرا لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك”، مشيرا الى “عقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة”.

واشار الى انه “تم تصحيح الضرائب والرسوم في الموازنة بناء على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة”.
مصدر : وكالات
رقم : 978289
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