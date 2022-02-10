الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 شباط 2022 ساعة 21:27

البرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

البرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية
وقال شنطوب، في تصريح صحافي أمام البرلمان في أنقرة، "هذا الأمر محسوم"، مضيفا "لأنه في نهاية عام 2016 ومع تغيير الدستور، تم طرح المسألة وأنا على اطلاع بكافة تفاصيلها".

وأوضح رئيس البرلمان "في تلالبرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسيةك المرحلة تم تقديم مسودة المادة 101 وتم إعداد تقرير من قبل اللجنة المعنية حولها في البرلمان، ولم يتم تقديم أي اعتراض من أي طرف كان، وكان هناك أيضا وضوح في إمكانية ترشح أردوغان وإن كانت الفترة الثالثة الرئاسية له، والآن يناقشون موضوعا انتهى نقاشه قبل 5 أعوام".

ولفت إلى أنه "يمكن مراجعة المشاورات التي جرت في البرلمان والمسودات المقدمة ولقاءات اللجنة، حيث يمنح التعديل في النظام الرئاسي الرئيس الترشح للانتخابات مرتين، وبالتالي المادة 101 واضحة ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018، وباتت حكما نافذا. وخلال النظام الرئاسي الجديد، يحق للرئيس الترشح مرتين، وبالتالي فإن المادة 101 تغيرت بشكل كامل وباتت هناك أحكام لمادة جديدة".

كلام شنطوب جاء على إثر إثارة مسألة ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية، حيث ينص النظام الرئاسي الجديد على أن الرئيس يحق له تولي الرئاسة لدورتين، وبما أن النظام الجديد أقر في عام 2018، والرئيس أردوغان تولى الرئاسة أول مرة في عام 2014، فإن ترشحه للانتخابات المقبلة الثالثة في مسيرته، ولكن فترة رئاسته الحالية تعتبر الأولى وفق النظام الجديد.

ومن الواضح أن المسألة انطلقت من عدم وضوح الدستور المعدل فيما يتعلق بالمرحلة السابقة، لدخول النظام الرئاسي الجديد إلى نظام الحكم بعد الانتقال من النظام البرلماني.

وانتخب أردوغان لأول مرة رئيسا مباشرا من الشعب وفق النظام البرلماني في عام 2014، وانتخب مرة ثانية وفق النظام الرئاسي في عام 2018، ما دفع سياسيين وحقوقيين للنقاش حول أحقية أردوغان في ذلك.

وخلال حوار تلفزيوني، رد زعيم المعارضة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، على سؤال وجّه إليه حول مدى دستورية ترشح أردوغان للرئاسة، بالقول إن "المعارضة غير مستعدة للدخول في هذه النقاشات"، مضيفا "إن كان أردوغان يريد أن يترشح أمامي فليترشح"، مجددا دعوته إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
مصدر : وكالات
رقم : 978290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
10 شباط 2022
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
10 شباط 2022
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
10 شباط 2022
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
9 شباط 2022
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات