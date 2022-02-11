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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 07:52

آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)

آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
واضاف المرجع آية الله حسين نوري همداني في بيان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: إن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) لادارة المجتمعات البشرية على اساس الحق والعدل وهذا كان هو ديدنهم على مر التاريخ وقد تحملوا في هذا الطريق الصعاب والمشقات ويقول الإمام الصادق (عليه السلام)انه لا تخلو الأرض من حجة  لتوجيه البشرية حتى يتمكن الناس من اتباع هذا التوجيه.

وتابع المرجع اية الله نوري همداني  ، أن الإمام الخميني (ره) فعل الشيء نفسه وخلق سمة تظهر نفس هذه الحقيقة ، وأضاف: عندما أتيت إلى قم عام 1943 ، كان هناك كتاب بعنوان "أسرار ألف عام". كتبه أحدهم وحاول من خلاله ان يثبت ان ما جاء به الاسلام والانبياء من امور تصبح بالية ويعفوا عليها الزمن . فكتب الإمام رضوان الله تعالى عليه رداً على ذلك بكتاب بعنوان "كشف الأسرار" اثبت فيه أثبتوا أن ما جاء به الأنبياء هو من عند الله ، وإن ما قاله الأئمة (ع) لايعفى عليها الزمن وهي تبقى حيه وخالدة وهو (الامام الراحل) سار بنفسه على هذا النهج.
رقم : 978349
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