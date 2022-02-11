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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 07:57

النخالة : العمل الفدائي والجهادي في الضفة لن يتوقف

النخالة : العمل الفدائي والجهادي في الضفة لن يتوقف
وهاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة،امس الخميس، عوائل شهداء نابلس الأبطال، الذين اغتالهم الاحتلال قبل عدة أيام.

و قال القائد النخالة في اتصاله مع عائلات الشهداء: "إن الشهداء نالوا ما يتمنون بعد مسيرة من العمل الفدائي النوعي إلى جانب إخوانهم المجاهدين والمقاومين" .

و أكد الأمين العام بأن العمل الفدائي والجهادي في الضفة لن يتوقف وستثبت الأيام أن رهان العدو خاسر.

و عبر القائد النخالة عن اعتزازه بالعمل مع كل المقاومين الأحرار في مواجهة العدو الصهيوني، والتصدي لعدوانه بحق أرضنا وشعبنا، مؤكداً أن هذه الدماء الطاهرة هي وقود المواجهة، والاشتباك المستمر مع العدو في كل المواقع.
مصدر : وكالات
رقم : 978353
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