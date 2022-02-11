وزير خارجية صربيا: العلاقات مع ايران متنامية في اطار المصالح المشتركة

جاء ذلك في برقية بعثها وزير الخارجية الصربي الخميس الى نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان مهنئا بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.



وقال: انني على ثقة راسخة بان العلاقات الودية الجيدة بين جمهورية صربيا والجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على التفهم والاحترام والاهتمام المتبادل وهي مستمرة ومتنامية في سياق المصالح المشتركة والثنائية.



واضاف: اننا يمكننا في ظل الجهود الثنائية اتخاذ الخطى في مسار تطوير العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية للبلدين.



وثمّن وزير خارجية صربيا في جانب آخر من برقيته المواقف المبدئية والمنسجمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في احترام سيادة ووحدة اراضي جمهورية صربيا.



واعرب سلاكوفيتش عن امله بتوفر الفرصة لتبادل وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والبحث بشان تعميق العلاقات بين البلدين.