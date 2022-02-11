'قسد' تنقل عشرات الأطفال إلى أحد معسكراتها في منبج بريف حلب

وحسب "سانا" ذكرت مصادر محلية بالرقة أن “الميليشيا المرتبطة بالاحتلال الأمريكي قامت بتجميع 45 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً في معسكر “جزيرة عايد” الذي أطلقت عليه الميليشيا اسم “معسكر الأمة الديمقراطية” في الطبقة ثم نقلتهم باتجاه معسكر السد في مدينة منبج شرق حلب عبر دفعات لعدم إثارة الشكوك”.



ولفتت المصادر إلى أن “الأطفال يخضعون لدورة مغلقة يتلقون فيها تدريبات عسكرية مدتها 9 أشهر وتم منحهم أسماء وبيانات شخصية مزورة تحسباً لعمليات تفتيش دولية تخص تجنيد الأطفال”.



وأضافت المصادر أن “معسكر جزيرة عايد شهد في وقت سابق تجمعاً لعشرات الأشخاص بغية السؤال عن أطفالهم بعد انتشار أخبار وجودهم في المعسكر قبل أن يقوم مسلحون من الميليشيا بفض التجمع وطرد المشاركين فيه باعتبار المعسكر منطقة عسكرية لا تسمح للمدنيين بالتجمع فيها”.



واختطفت ميلشيا “قسد” في شهر كانون الأول الماضي 50 قاصراً مواليدهم 2004 وما دون من مدينة القامشلي واقتادتهم إلى أحد معسكراتها شرق المدينة لتجنيدهم في صفوفها ونظم الأهالي وقفات الاحتجاج أمام مبنى “اليونسيف” في حي السياحي بالقامشلي للمطالبة بمنع الميليشيا من خطف الأطفال وتجنيدهم ما يعد تدميراً لمستقبلهم وخرقاً لجميع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.