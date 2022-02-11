الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 11:01

رئيس الوزراء اليمني يهنئ بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية

رئيس الوزراء اليمني يهنئ بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية
وتوجّه رئيس الوزراء، عبر البرقية، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى نائب الرئيس مخبر، ومن خلاله للقيادة والحكومة الإيرانية وأبناء الشعب الإيراني بهذه المناسبة التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية كبيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقطة تحول محورية في مسار البناء والتطوير، الذي شهده هذا البلد الشقيق على مدى الأربعين عاما الماضية.

وعبّر عن أمنياته للشعب الإيراني دوام التطور والازدهار في مختلف المجالات، وللعلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية العريقة المزيد من النماء في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
رقم : 978379
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
11 شباط 2022
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
11 شباط 2022
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
11 شباط 2022
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
11 شباط 2022
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
11 شباط 2022
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان
11 شباط 2022
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
10 شباط 2022
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
"الضفة الغربية" على صفيح ساخن.. والسلطة الفلسطينيّة عنوان عريض لمأساة فلسطين
10 شباط 2022
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
التحديات المقبلة لانتخاب رئيس جديد وانعكاساتها على مستقبل الحكم في العراق
10 شباط 2022
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً... انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في السعودية
10 شباط 2022
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
9 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان