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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 11:03

الآلاف يلبون "الفجر العظيم" بالأقصى ونابلس

الآلاف يلبون "الفجر العظيم" بالأقصى ونابلس
واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين منهم عائلات ضمت نساء وأطفالا رغم أجواء البرد الشديد.

وفي مدينة نابلس، شاركت حشود غفيرة الجمعة بفعاليات "الفجر العظيم"؛ وفاء وإكراما للشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت الفعالية بمسجد النصر بالبلدة القديمة والذي توافد إليه المصلون من أرجاء المدينة كافة.

وبعد انتهاء الصلاة احتشد المصلون بساحة المنارة، مرددين التكبيرات والهتافات والشعارات الحماسية موجهين التحية للشهداء.

والثلاثاء، اغتالت قوات إسرائيلية خاصة ثلاثة مقاومين من كتائب شهداء الأقصى بنابلس، وهم: أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط.

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، تأتي هذه الفعالية بدعوة من ذوي الشهداء الثلاثة وأصدقائهم إكراما لهم بعد أيام من اغتيالهم.
مصدر : وكالات
رقم : 978380
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