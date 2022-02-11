الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس على أبواب الأقصى

وقال شهود إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى اعتقلت 5 شبان من مدينة نابلس، -لم تعرف هوياتهم- واعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح قرب باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول.