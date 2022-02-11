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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 14:38
الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس على أبواب الأقصى
وقال شهود إن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى اعتقلت 5 شبان من مدينة نابلس، -لم تعرف هوياتهم- واعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح قرب باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول.
مصدر :
وكالات
رقم :
978398
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