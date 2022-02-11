رئيس بيلاروسيا: إيران تحقق الازدهار وتتغلب على الصعوبات

وورد في برقية وجهها لوكاشينكو إلى إبراهيم ريسي: إن موقف طهران الحازم بشأن تأمين السيادة الوطنية، وتصميمها الراسخ على حماية الخيار التاريخي للشعب، والالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية من شأنه أن يساهم في تحقيق إيران للنجاحات على مختلف الصعد والتغلب على الصعوبات.



وأكد على إقامة علاقات ودية وقوية تقوم على الثقة بين البلدين والتي تعتبر قيّمة للغاية اليوم.



كما شدد رئيس بيلاروسيا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، قائلا إن العديد من هذه القدرات لم يتم استخدامها لحد الآن.



ودعا لوكاشينكو إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران لاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.



وكتب رئيس بيلاروسيا في الرسالة: "أتذكر الاجتماع الثنائي في دوشنبه في سبتمبر 2021 ، على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون ، حيث ناقشنا قضايا مهمة على جدول الأعمال".



وأعرب في برقيته عن تمنياته للسيد ابراهيم رئيسي موفور الصحة وللشعب الايراني بالسلام والازدهار.