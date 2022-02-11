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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 17:38

ما هي نتائج اجتماع التيار الصدري وعصائب أهل الحق في ميسان؟

ما هي نتائج اجتماع التيار الصدري وعصائب أهل الحق في ميسان؟
وذكرت اللجنتان في بيان مشترك، ان "مخرجات اجتماع أبناء الأب الواحد في محافظة ميسان هي:

١- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة.

٢- ندعم ونساند القضاء والاجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة.

٣-نقف على مسافة واحدة من الجميع.

٤-استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً

٥- ندعو أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر).

٦-نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عقدت اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، اجتماعها الأول في محافظة ميسان، لتدارك الاوضاع الامنية الأخيرة في المحافظة.
مصدر : وكالات
رقم : 978426
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