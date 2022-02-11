ذكرى الثورة الاسلامية تتصدر المشهد العالمي مع ايران

ذكرى الانتصار لاتزال الاجيال تحمل روحها الثورية والقضية التي سار عليها اصحاب العقيدة والنهج الخميني، قضية الحق ضد الباطل قضية المقاومة والجهاد والوقوف امام الظلم والظالمين قضية فلسطين ومحاربة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة اضافة الى الكثير من القضايا التي تصب في اهداف الثورة.



ثورة عظيمة كان شعارها لا شرقية لا غربية بل جمهورية اسلامية شعار بين الخطوط العريضة لمبادئ هذا الحدث التاريخي الامر الذي ادى الى تعزيز اقتدار الصحوة الاسلامية المبنية على نموذج المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيوامريكية.



وقد شكل انتصار الثورة الاسلامية في إيران تحولا في موازين القوى بالمنطقة حيث لم يكن أحدا يتوقع سقوط نظام الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.



وفي هذه المناسبة العظيمة توالت التهاني والتبريكات للجمهورية الاسلامية الايرانية فقد بعث رئيس جمهورية طاجيكستان "إمام علي رحمان" برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



وهنأ رحمان في البرقية رئيس الجمهورية والشعب الايراني بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نيابة عن طاجيكستان حكومة وشعبا.



واعرب عن ارتياحه للإنجازات الكبيرة التي تحققت في التعاون الواسع بين البلدين، قائلا: نتطلع الى تطوير العلاقات في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وترعى روح التفاهم والثقة بينهما.



واضاف الرئيس الطاجيكي : إنني على ثقة أنه بالامكان تطوير العلاقات الطاجيكية الإيرانية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك في المستقبل بارادة الطرفين والجهود المشتركة والإجراءات البناءة واستخدام القدرات المتوفرة.



من جانبه بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية.



وجاء في رسالة التهنئة للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف : "عزيزي الرئيس ، بالنيابة عني و عن شعب جمهورية أذربيجان ، أهنئكم وجميع أبناء الشعب الايراني العزيز بحلول العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية.



واضاف قائلا: العلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الايرانية نابعة عن إرادة شعبي البلدين اللذين عاشا تاريخيا في بيئة ودية وحسن الجوار ولديهما قيم أخلاقية مشتركة و إننا نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا الحكومية الدولية المبنية على مثل هذه الأسس المتينة.



من حهتهم فقد بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" اليوم الجمعة برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني الايراني.



وبحسب مصادر اماراتية رسمية بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي وذلك بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الذي يصادف اليوم الوطني الايراني.



واضافت المصادر ان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آية الله رئيسي.



وايضا فقد بارك رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، لإيران قيادة وشعبا حلول الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية.



وأكد عبد السلام أن الثورة الإسلامية انتقلت بإيران من حالة التبعية إلى موقع استثنائي ونموذجي من العزة والكرامة والسيادة والاستقلال.



وبعث رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة للنائب الاول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، محمد مخبر، بمناسبة احتفالات الشعب الإيراني بالذكرى 43 للثورة الإسلامية.



وتوجّه رئيس الوزراء، عبر البرقية، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى نائب الرئيس مخبر، ومن خلاله للقيادة والحكومة الإيرانية وأبناء الشعب الإيراني بهذه المناسبة التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية كبيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقطة تحول محورية في مسار البناء والتطوير، الذي شهده هذا البلد الشقيق على مدى الأربعين عاما الماضية.



وعبّر عن أمنياته للشعب الإيراني دوام التطور والازدهار في مختلف المجالات، وللعلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية العريقة المزيد من النماء في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



من جهته هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية ، وأكد أن إيران تحقق الازدهار وتتغلب على الصعوبات.



وورد في برقية وجهها لوكاشينكو إلى إبراهيم ريسي ، أوردتها وكالة بيلاروسيا للأنباء: إن موقف طهران الحازم بشأن تأمين السيادة الوطنية، وتصميمها الراسخ على حماية الخيار التاريخي للشعب، والالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية من شأنه أن يساهم في تحقيق إيران للنجاحات على مختلف الصعد والتغلب على الصعوبات.



وفي سياق متصل فقد هنأ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.



وافادت مصادر ان باشينيان قال في برقية تهنئة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية: اقدم لكم خالص التهاني بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، إن تطوير العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والحميمة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الصديقة والمجاورة له أهمية خاصة بالنسبة لجمهورية أرمينيا، ويمكننا القول بسرور إننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، والتي تمضي في طريق التنمية المستدامة.



وبدوره بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.



يذكر ان امير قطر يبعث كل عام برقية تهنئة بهذه المناسبة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية.



يذكر ان كلا من سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس السوري بشار الاسد ورئيس حكومة الانقاذ الوطني في اليمن بعثوا برقيات تهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الى الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي.