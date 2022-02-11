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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 19:16

بلدية بنغازي تعلن دعمها لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب

بلدية بنغازي تعلن دعمها لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب
ودعت بلدية بنغازي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.

ورحبت البلدية بمصادقة مجلس النواب على خارطة طريق جديدة تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 14 شهرا، حيث صادق مجلس النواب على مواد مشروع خارطة الطريق خلال جلسة الإثنين الماضي.

وحذر البيان ما سماهم بالمتآمرين، مشددا على أن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مؤامراتهم.

كما أكدت بلدية بنغازي على وحدة ليبيا وشعبها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وصوت أعضاء مجلس النواب الليبي يوم الخميس بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 978449
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