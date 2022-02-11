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الجمعة 11 شباط 2022 ساعة 20:40

تدشين أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في ايران

تدشين أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في ايران
وقال مساعد وزير الداخلية مهدي جمالي نجاد في هذا الشان: تم في عشرة الفجر هذا العام، تدشين 13،592 مشروعًا تنمويًا في جميع أنحاء البلاد بتكلفة بلغت اكثر من 93 ألف مليار تومان.

واضاف: ان محافظة خراسان رضوي مع 1230 مشروعًا هي أكثر المحافظات التي تم فيها تدشين هذه المشاريع تليها محافظات طهران ومازندران وكلستان وأصفهان.

واردف مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعمار: كما تم في عشرة الفجر هذا العام وضع حجر الاساس لـ 2073 مشروعا تنمويا بتكلفة تجاوزت 39 ألف مليار تومان.

واضاف: معظم هذه المشاريع ستنفذ في محافظة كلستان (455 مشروعًا)، تليها محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي.
مصدر : وكالات
رقم : 978455
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