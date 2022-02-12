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السبت 12 شباط 2022 ساعة 09:13

البنتاغون يرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا

البنتاغون يرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا
وأضاف المسؤول، الذي اشترط التكتم على هويته لأن الإعلان الرسمي بنشر الجنود لم يصدر بعد، أن الجنود الإضافيين سيغادرون موقعهم في فورت براغ بكارولاينا الشمالية خلال اليومين المقبلين، ومن المفترض أن يكونوا في بولندا مستهل الأسبوع المقبل، وستكون مهمتهم التدريب والردع، وليس الانخراط في قتال بأوكرانيا.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من إصدار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا بضرورة مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن. وقال سوليفان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعطي الأمر بشن غزو لأوكرانيا "في أي يوم الآن"، بينما نفت موسكو مرارا وجود أي نية لها لمهاجمة أوكرانيا وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

بالإضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة في بولندا، ينتقل حوالي 1000 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا إلى رومانيا في مهمة مماثلة لطمأنة أحد حلفاء الناتو.

كما وصل 300 جندي من الكتيبة 18 المحمولة جوا إلى ألمانيا، بقيادة الليفتنانت جنرال مايكل كوريللا.

وهم بدورهم مكلفون بتدريب قوات الدولة المضيفة، لكنهم لن يدخلوا أوكرانيا لأي سبب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لديها بالفعل نحو 80 ألف جندي في أنحاء أوروبا في مواقع تمركز دائمة، ويتناوبون الانتشار دوريا.
مصدر : وكالات
رقم : 978522
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