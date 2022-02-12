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السبت 12 شباط 2022 ساعة 09:43

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الإحتلال بينهم صحفيون

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الإحتلال بينهم صحفيون
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن طواقمها تعاملت مع 165 إصابة في محافظة نابلس (شمال) في مناطق بيتا (جبل صبيح) وبيت دجن وحاجز حوارة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالجمعية في نابلس أحمد جبريل، أن “المواجهات عند جبل صبيح في بلدة بيتا أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي بالقدم، نقل أحدهما لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بالمدينة، والثاني عولج في المستشفى الميداني”.

وأضاف أن طواقم الهلال “تعاملت في نفس المواجهات مع 14 إصابة بالرصاص المطاطي، و56 حالة اختناق بالغاز، عولجت ميدانيا”.

وتابع جبريل أنه “تم الاعتداء بالضرب على 4 صحفيين تم علاج 3 منهم ميدانيا، فيما نقلت الصحفية الرابعة إلى مستوصف بيتا لاستكمال العلاج”.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

وفي بلدة بيت دَجن قال جبريل، إن طواقم الإسعاف “تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص المطاطي، بينها اثنتان لمسعفَين وصحفي، و40 حالة اختناق بالغاز بينهم صحفيان”.

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

كما اندلعت مواجهات عند شارع القدس قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس، “أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص المطاطي، و37 حالة اختناق بالغاز، نقلت إحداها إلى المستشفى الوطني بالمدينة”، بحسب جبريل.

وفي بلد كفر قدوم شرقي قلقيلية، “أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات جرت مع جيش الاحتلال”.

وتشهد بلدة كفر قدوم، فعاليات شعبية أسبوعية رفضا للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، جرت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز، وفق شاهد عيان.

وأضاف الشاهد، أن خمسة شبان على الأقل أصيبوا بالرصاص المطاطي.

وتشهد منطقة باب الزاوية مواجهات شبه أسبوعية رفضا لسياسات "إسرائيل" الاستيطانية في البلدة القديمة من المدينة.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
مصدر : وكالات
رقم : 978531
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