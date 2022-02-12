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السبت 12 شباط 2022 ساعة 09:44

أردوغان: تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة

أردوغان: تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة
وأدى أردوغان، صلاة الجمعة الذي أمّه رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، في مسجد تشاملجا الكبير بمدينة إسطنبول.

وبعد انتهاء الصلاة، أقام "وقف مسجد تشاملجا" حلقة ذكر ودعاء بمناسبة الانتهاء من ألف ختمة للقرآن الكريم على نية الشفاء للرئيس التركي من الفيروس.

وبعد خروجه من الصلاة أدلى بتصريح مقتضب للصحفيين الذين كانوا بانتظاره خارج المسجد، وذلك لأول لقاء صحفي منذ السبت الماضي اليوم الذي أعلن فيه إصابته بالفيروس.

وقال أردوغان "تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة وبالطبع كان للقاحات دور في ذلك"، مشيرا أنه تلقى جرعتين من لقاح "سينوفاك"، و3 جرعات "بيونتك".

وأوضح أنه خلال مرحلة الإصابة بكورونا لم يشعر بأي تعب أو إرهاق، وأنه واصل كافة أعماله من المنزل على الصعيدين الوطني والدولي.

وعن وضع عقيلته، أكد أردوغان أن السيدة أمينة لم تتجاوز بعد الإصابة بكورونا وتتخذ كافة التدابير، معربا عن أمله بتماثلها للشفاء حتى الإثنين المقبل.

والخميس، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخرين ظهرت "سلبية".

وقال طوبال أوغلو للأناضول إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

والسبت الماضي، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة "إيجابية" وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.
رقم : 978532
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