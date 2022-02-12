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السبت 12 شباط 2022 ساعة 09:47

غوتيريش:" نراقب الوضع في ليبيا بعد اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة"

غوتيريش:" نراقب الوضع في ليبيا بعد اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة"
وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش "يراقب عن كثب الوضع في ليبيا"، وأنه على علم بتصويت البرلمان، أمس، على تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس جديد للحكومة، داعيا جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى "مواصلة ضمان اتخاذ مثل تلك القرارات الحرجة بطريقة شفافة وتوافقية"، حسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.

كما دعا غوتيريش، الأطراف الليبية إلى "مواصلة حفظ الاستقرار في ليبيا كأولوية أساسية"، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية للـ2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا للتصويت.
مصدر : وكالات
رقم : 978533
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