الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 شباط 2022 ساعة 10:28

تجارة ايران مع دول الجوار تلامس 41 مليار دولار

تجارة ايران مع دول الجوار تلامس 41 مليار دولار
وأضاف " علي رضا مقدسي" في تصريح على موقع مصلحة الجمارك الايرانية، أن التجارة الخارجية مع دول الجوار نمت سعريا 40 بالمئة وكمّيا 17 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

ولفت الى أن التجارة مع الدول الجوار الـ 15 استحوذت على 61 بالمئة من وزن و 51 بالمئة من سعر اجمالي تجارة ايران مع دول العالم في الشهور الـ 10 الاولى، البالغة 133.636 مليون طن بـ 80.236 مليار دولار.

وبيّن رئيس الجمارك أن الصادرات الايرانية لدول الجوار بلغت 61.699 مليون طن بقيمة 20.595 مليار دولار من اصل اجمالي الصادرات البالغ 100.425 مليون طن بـ 38.763 مليار دولار.

وحول صادرات السلع الايرانية في الفترة المذكورة لدول الجوار، أكد مقدسي أن العراق تصدر القائمة بـ 7.295 مليار دولار تلته كل من تركيا 4.53 مليار والامارات 3.8 مليارا وافغانستان 1.539 مليار وباكستان 1.018 مليار دولار.

واضاف: وعمان 564 مليون دولار وروسيا 486 مليونا وآذربيجان 438 مليونا وتركمانستان 267 مليونا وأرمينيا 258 مليونا وكازاخستان 150 مليونا والكويت 125 مليونا وقطر 117 مليونا والبحرين 7 ملايين دولار والسعودية 41 الف دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 978539
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
12 شباط 2022
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
12 شباط 2022
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
12 شباط 2022
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
11 شباط 2022
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
11 شباط 2022
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
11 شباط 2022
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
11 شباط 2022
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
11 شباط 2022
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
11 شباط 2022
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان
11 شباط 2022
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار
10 شباط 2022
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة
10 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان