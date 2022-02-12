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السبت 12 شباط 2022 ساعة 12:05
الدبلوماسيون الروس يبدؤون في مغادرة أوكرانيا
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله: "بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا".
وبحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".
مصدر :
وكالات
رقم :
978552
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