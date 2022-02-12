الدبلوماسيون الروس يبدؤون في مغادرة أوكرانيا

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله: "بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصلية في أوكرانيا في المغادرة إلى روسيا".



وبحسب المصدر: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسميًا عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".