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السبت 12 شباط 2022 ساعة 13:25

صنعاء تكشف عن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى عبر الأمم المتحدة

صنعاء تكشف عن مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى عبر الأمم المتحدة
وأوضح المرتضى في تصريح لقناة المسيرة، أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة.. مشيراً إلى أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل ثلاثة أسابيع تم خلال النقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين.

وطالب المرتضى الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة.. قائلا: إن الإمارات مسئولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إلى أن هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا لا تزال معلقة من قبل النظام السعودي وهي جريمة بحق أسرى الطرفين.
رقم : 978564
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