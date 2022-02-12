الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 شباط 2022 ساعة 13:27
خلال قمة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي..

ماكرون سيعلن الانسحاب النهائي للقوات الفرنسية من مالي

ماكرون سيعلن الانسحاب النهائي للقوات الفرنسية من مالي
وأوضحت المجلة، المقربة من الاستخبارات الفرنسية، أن القمة المخصصة لبحث الوضع في بلدان الساحل ستنظم في 16 فبراير/شباط، وسيحضرها قادة بلدان أفريقية من تشاد والنيجر وموريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى غانا، وذلك قبيل انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل في 17 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة المالية قد طلبت أواخر الشهر الماضي من سفير فرنسا في باماكو مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة، ونددت بما وصفتها بالتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين، في خطوة قال مراقبون إنها ستؤثر على مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الواقع غربي أفريقيا.

ويسود توتر شديد في العلاقة بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، عقب تأكيدات فرنسية وغربية تعاقد سلطات باماكو مع مجموعة "فاغنر" الروسية، المتهمة بالتورط في صراعات في دول عدة من بينها سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى.

وينفي المجلس العسكري الحاكم في مالي وجود مرتزقة فاغنر في البلاد، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.

يذكر أن فرنسا تدخلت عسكريا في مالي عام 2013 عقب سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء من البلاد، والعام الماضي أخلت القوات الفرنسية عددا من القواعد العسكرية في مالي، ضمن خطة لتقليص وجودها بمنطقة الساحل.
مصدر : وكالات
رقم : 978565
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
12 شباط 2022
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
12 شباط 2022
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
12 شباط 2022
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
12 شباط 2022
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
الكيان الصهيوني يبيع الوهم للنظام الإماراتي
12 شباط 2022
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
في الذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية.. لا سهام في كنانة أمريكا
12 شباط 2022
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
11 شباط 2022
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
الثورة الاسلامية و"جهاد بناء" الحياة الطيبة
11 شباط 2022
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
11 شباط 2022
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
11 شباط 2022
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
11 شباط 2022
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
11 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها
الذكرى الثلاثون لانتخاب السيد حسن نصر الله أميناً عاماً لحزب الله في لبنان