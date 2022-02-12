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السبت 12 شباط 2022 ساعة 13:51

برلماني ليبي:"لا يهمنا موقف الأمم المتحدة" تجاه رئيس الحكومة في ليبيا"

برلماني ليبي:"لا يهمنا موقف الأمم المتحدة" تجاه رئيس الحكومة في ليبيا"
وأضاف، أن هذه الأطراف الخارجية لا تريد للوطن استقرارا ولا يهم الشعب الليبي ما يقال في الخارج.

وتابع: "البرلمان الليبي قال كلمته واختار عن اقتناع فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة حتى تعيش ليبيا بعيدة عن سيطرة وهيمنة القوى الخارجية"، مشيرا إلى أن مجلس النواب حاول في السنوات الماضية إصدار بعض القرارات لكنه اكتشف أن هناك من يستخدم الطرف الآخر في السلطة لإجهاض تلك القرارات.

وأكمل: "هذه الحكومة لاقت قبولا كبيرا من مجلسي النواب والدولة، الأمر الذي جعل القوى الخارجية في موقف حرج"، مشيرًا إلى أن باشاغا رجل المرحلة الجديدة في ليبيا، والليبيون لا يهمهم موقف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تؤيد حكومة فتحي باشاغا الجديدة التي اختارها البرلمان لأنها تعلم مصلحة الوطن جيدا، لافتًا إلى أن القيادة العامة تدعم كل ما يصون سيادة الأراضي الليبية، وتثبت للجميع أنها لا تسعى للسلطة إنما تريد تحرير البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 978567
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