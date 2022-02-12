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السبت 12 شباط 2022 ساعة 14:49

العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة

العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
وقال العميد شكارجي في كلمة القاها في جامعة الشهيد ستاري للعلوم الجوية: إن الثورة الإسلامية أعظم نعمة إلهية في عصرنا ، وان شكر هذه النعمة يزيد علينا كل النعم.

واضاف المتحدث بأسم الاركان العامة للقوات المسلحة: إذا كان النظام المقدس للجمهورية الإسلامية قد وصل اليوم إلى العزة والكرامة والشرف في المنطقة والعالم، فقد حصل ذلك بفضل دماء الشهداء والقيادة الذكية والإلهية لقائد الثورة.

وقال مخاطبا الحضور: أنتم طلاب سلاح الجو جنود نائب إمام الزمان (عج) ، وهذه نعمة عظيمة للدفاع عن الثورة وإنجازاتها في جيش ثوري وولائي وتهيئة الأرضية لظهور إمام الزمان (عج).

وتابع قائلا: شكل الدفاع المقدس نعمة لتكون معقلًا لتأسيس الاقتدار والثورة الإسلامية، مضيفا: الحرب ليست شيئًا جيدًا في حد ذاتها وتسبب الكثير من الاضرار للمجتمع، لكن الدفاع أينما يحدث في أي مكان في العالم هو أمر جيد.

وأشار المتحدث بأسم القوات المسلحة الايرانية على أن العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة، مضيفا : تم فرض الحظر الاقتصادي على منشآت عسكرية ودفاعية في إيران وحشد الأعداء امكانياتهم للاطاحة بالنظام الإسلامي.

وقال شكارجي: إن كل لحظة من الدفاع المقدس هي عاشوراء بالنسبة لنا، مضيفا: ان أعظم وأعلى وأوسع وأعمق نعمة إلهية في عالمنا هي الثورة الإسلامية.

واضاف: إن الشهداء على قيد الحياة على الدوام وأنتم أيها الشباب قادة المستقبل لهذا الجيش العقائدي.

وتابع قائلا: ان الحفاظ على الثورة والنظام المقدس والدفاع عن ولاية الفقيه والقرآن والعقيدة العلوية وعاشوراء، واجب عام وانتم أيها الطلاب تتحملون مسؤولية جسيمة.
رقم : 978574
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